Reti bianche e grandi parate | il muro di Carroli ferma il Sanpaimola

Nel match tra Sanpaimola e Futball Cava Ronco Forlì, nessuna delle due squadre riesce a segnare e il risultato finale è di 0-0. La partita si è svolta in un clima di grande intensità, con attacchi improvvisi e difese attente. Al termine dei novanta minuti, entrambe le formazioni si sono divise un punto, lasciando intatte le rispettive reti. I momenti chiave sono stati interventi difensivi che hanno limitato le occasioni da rete.

Un pareggio a reti bianche che racconta, in realtà, molto più di quanto dica il tabellino. Al termine di novanta minuti intensi, Sanpaimola e Futball Cava Ronco Forlì si dividono la posta in palio in un match caratterizzato da fiammate improvvise e interventi difensivi decisivi. "Penso che il.🔗 Leggi su Forlitoday.it Catanzaro-Sampdoria 0-0: reti bianche al Ceravolo, Viti si ferma subitoUn'occasione per tempo per i blucerchiati, ma Pigliacelli salva, bravo anche Martinelli (all'esordio) su Liberali e Pittarello. Muro Carroli, il Futball Cava Ronco costringe al pari l'Ars Et LaborAl Morgagni finisce senza reti la sfida tra Futball Cava Ronco Forlì e Ars Et Labor Ferrara (ex Spal), ma lo 0-0 racconta solo in parte una gara...