Rete di spaccio blitz anche in Maremma

Nella giornata di ieri, le forze dell’ordine hanno portato a termine un’operazione contro una rete di spaccio di droga. Otto persone sono state arrestate, mentre un’altra ha ricevuto il divieto di dimora nel Lazio. Le indagini hanno portato all’esecuzione di diverse misure restrittive e a perquisizioni in più località, tra cui anche la Maremma. L’attività aveva coinvolto diversi soggetti e si estendeva su più territori.

Otto persone arrestate, e una colpita da divieto di dimora nel Lazio. Questo è il bilancio dell’ operazione condotta da oltre cento finanzieri per sgominare un gruppo criminale dedito al traffico ed allo spaccio di sostanze stupefacenti tra Tarquinia, nel Viterbese, e Santa Marinella, in provincia di Roma. I militari, del comando di Pisa, di Grosseto e delle Compagnie di Magenta e San Miniato, coordinati dal comando provinciale di Viterbo, si sono mossi all’alba di ieri per eseguire le varie misure cautelari in carcere, disposte dal Gip Matteo Ferrante della Procura di Civitavecchia, a seguito di un’indagine partita nel novembre del 2024 da un’ attività condotta dai finanzieri di Tarquinia.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Rete di spaccio, blitz anche in Maremma Blitz antidroga dei carabinieri, 7 misure cautelari: smantellata rete di spaccio tra cocaina e crackUn’operazione articolata, costruita nel tempo attraverso riscontri investigativi puntuali, ha portato all’esecuzione di sette misure cautelari... Indagini chiuse in Calabria su rete di spaccio attiva anche durante la pandemiaNel cuore della Calabria, tra i comuni della Locride e le vie strette di Lamezia Terme, si è chiusa un’indagine che racconta una verità scomoda:...