Oggi si gioca una giornata decisiva per diverse squadre di calcio. La squadra di Napoli affronta una partita importante, mentre il Parma cerca di avvicinarsi alla zona alta della classifica. L'Inter si trova in una fase di pressione, con obiettivi da raggiungere. Le sfide di questa domenica potrebbero influenzare significativamente gli sviluppi delle rispettive stagioni.

"> Il giorno della verità è arrivato. Parma-Napoli alle 15, Como-Inter alle 20.45: una doppia sfida che può cambiare il volto della Serie A. Come racconta Marco Azzi su la Repubblica, gli azzurri si presentano all’appuntamento con sette punti da recuperare e sette giornate ancora da giocare, dopo aver dimezzato lo svantaggio nelle ultime settimane grazie a cinque vittorie consecutive. La rimonta, che appena poche settimane fa sembrava impossibile, è tornata a essere un’ipotesi concreta. Come sottolinea Marco Azzi su la Repubblica, il sorpasso sul Milan ha restituito al Napoli il secondo posto e soprattutto la possibilità di mettere pressione all’Inter, impegnata in serata contro il Como.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Repubblica: “Napoli, è la domenica della resa dei conti: Parma per sognare, Inter sotto pressione”

Leggi anche: Repubblica: “Conte ha blindato il podio. A Pasquetta al Maradona resa dei conti con il Milan”

Il Napoli venerdì a Cagliari potrebbe togliersi lo sfizio di mettere pressione all’Inter (Repubblica)Il Napoli a Cagliari potrebbe togliersi lo sfizio di mettere pressione all’Inter (Repubblica) A Napoli si gioca con lo scudetto.