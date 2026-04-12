Un rapporto recentemente depositato in tribunale solleva dubbi su alcune decisioni riguardanti l'archiviazione di un procedimento giudiziario. Le informazioni contenute nel documento mostrano elementi che non sembrano allinearsi con le conclusioni raggiunte, creando confusione su alcuni aspetti della vicenda. Tra chi è stato coinvolto e chi ha contribuito a squalificare la posizione di altri, si nota una differenza evidente, anche se entrambi sono considerati persone rispettabili.

Todos caballeros, tra chi è rimasto sputtanato e chi ha contribuito a sputtanare la differenza è palpabile, ma alla fine sono entrambi bravi ragazzi. Chi ha dato, e perso la poltrona, ha dato e chi ha avuto, e aizzato gli ascolti, ha avuto. Meglio scordarsi il passato; anzi, archiviarlo. Destini quasi paralleli quelli di Gennaro Sangiuliano e Sigfrido Ranucci, entrambi protagonisti di giochi proibiti con la dottoressa (ma ci sono dei dubbi a riguardo) Maria Rosaria Boccia, agitata bionda pompeiana in cerca d’amore forse e d’autore di sicuro. Straordinarie coincidenze anche temporali. Il Tribunale dei Ministri, su richiesta della Procura di Roma, archivia l’ex titolare della Cultura dalle accuse di peculato e rivelazione di segreti d’ufficio.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Report salvato dalle toghe: cosa non torna sull'archiviazione

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