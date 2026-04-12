Report | Meta interferì con raccolta dati nelle elezioni del 2022 La secca smentita | Accuse infondate e del tutto inaccurate

Un report pubblicato ad agosto 2022 afferma che Meta avrebbe raccolto e gestito dati degli utenti italiani connessi a contenuti elettorali poco prima delle elezioni politiche. La società ha immediatamente respinto le accuse, qualificandole come infondate e inaccurate. La notizia ha attirato l’attenzione su un possibile coinvolgimento della piattaforma nelle attività di raccolta dati legate alla campagna elettorale.

ROMA – Nell’agosto 2022, a poche settimane dalle elezioni politiche in Italia, il colosso americano Meta “raccoglieva e trattava dati degli utenti italiani legati alle interazioni con contenuti elettorali”. Una volta venuta a galla la vicenda, membri del Garante della Privacy “si adoperarono per sventare una mega-multa che avrebbe anche portato alla luce un sistema surrettizio di influenza sul voto”. È quanto si legge su Il Fatto Quotidiano, che anticipa i contenuti della nuova inchiesta di Report, la trasmissione di Sigfrido Ranucci, in onda stasera, 12 aprile 2026. Secondo l’inchiesta, “oltre 6 milioni e mezzo di utenti vengono coinvolti vengono coinvolti, attraverso la funzione EDI (Election Day Information) su Facebook e Instagram, e i loro dati vengono raccolti, conservati e aggregati”.🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Report: “Meta interferì con raccolta dati nelle elezioni del 2022”. La secca smentita: “Accuse infondate e del tutto inaccurate” Report: «Meta e quella interferenza nelle elezioni del 2022. Utenti profilati»Oggi il Fatto Quotidiano riprende quello che sarà trasmesso dalla trasmissione Report secondo cui, prima delle elezioni italiane del 2022, Meta (di... Report accusa Meta di interferenze nelle elezioni del 2022: «Così ha profilato gli utenti». La replica dell’aziendaOggi il Fatto Quotidiano riprende quello che sarà trasmesso dalla trasmissione Report secondo cui, prima delle elezioni italiane del 2022, Meta (di...