Report accusa Meta di interferenze nelle elezioni del 2022 | Così ha profilato gli utenti La replica dell’azienda

Oggi il quotidiano riprende quanto sarà trasmesso dalla trasmissione Report, che accusa Meta di aver profilato gli utenti in modo da influenzare le elezioni del 2022. Il report evidenzia come l’azienda avrebbe raccolto dati e utilizzato tecniche di targeting per indirizzare contenuti specifici durante il periodo elettorale. La società ha risposto alle accuse, negando ogni comportamento scorretto e ribadendo il rispetto delle normative vigenti.

Oggi il Fatto Quotidiano riprende quello che sarà trasmesso dalla trasmissione Report secondo cui, prima delle elezioni italiane del 2022, Meta (di Mark Zuckerberg ) avrebbe raccolto dati di oltre 6,5 milioni di utenti tramite funzioni apparentemente informative, come gli stickers, su Facebook e Instagram. Questi dati (età, posizione, interazioni con contenuti politici) sarebbero stati analizzati e potenzialmente condivisi, trasformando il comportamento elettorale in uno strumento di profilazione, in modo simile a quello che avvenne per il caso Cambridge Analytica. Lo scontro dentro il Garante della privacy. Di fronte a questa attività, il dipartimento tecnico del Garante guidato da Riccardo Acciai chiede un blocco urgente.🔗 Leggi su Open.online Report: «Meta e quella interferenza nelle elezioni del 2022. Utenti profilati»Oggi il Fatto Quotidiano riprende quello che sarà trasmesso dalla trasmissione Report secondo cui, prima delle elezioni italiane del 2022, Meta (di... “Quando non prendi gol sei già a metà dell’opera”: così Allegri ha rivoluzionato la difesa del MilanL’edizione della 'Gazzetta dello Sport' oggi in edicola propone un’analisi sulla solidità difensiva del Milan.