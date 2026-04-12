Repesa dà una scossa al Napoli Basket | gli azzurri battono Treviso e ipotecano la salvezza

Il Napoli Basket ha ottenuto una vittoria importante contro Treviso con il punteggio di 88-71. La partita si è giocata all’Alcott Arena Palabarbuto e ha visto il nuovo allenatore azzurro esordire con successo. Con questa vittoria, la squadra ha ridotto le possibilità di retrocessione e mantiene aperte le chance di salvezza. La sfida si è conclusa senza particolari scontri o incidenti durante il match.

Jasmin Repesa dà la scossa al Napoli Basket. Il nuovo coach azzurro comincia nel migliore dei modi la sua avventura all'ombra del Vesuvio con un netto successo all'Alcott Arena Palabarbuto contro Treviso per 88-71, che consente di fatto alla Guerri di ipotecare la salvezza e tenere ancora aperta.🔗 Leggi su Napolitoday.it Buona la prima per Repesa, Guerri Napoli batte Treviso 88-71: salvezza ad un passoImportante vittoria davanti al pubblico di casa per la Guerri Napoli Basketball, alla prima di Repesa: battuto Treviso con il ritorno di Mitrou-Long... Guerri Napoli pronta per Treviso, Caruso: “Ottima settimana con Repesa, siamo carichi”Domani alle 18:30 l’Alcott Arena ospiterà la sfida della 26ª giornata di Serie A tra Guerri Napoli e Nutribullet Treviso.