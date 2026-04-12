Repesa cambia volto alla Guerri Napoli basket | vince e rigenera i giocatori

Jasmin Repesa ha esordito come nuovo allenatore della Guerri Napoli basket con una vittoria importante contro Treviso, conclusa con il punteggio di 88-71. La partita ha rappresentato una tappa cruciale per la squadra nella lotta per la salvezza. Repesa ha iniziato il suo percorso alla guida della formazione con un risultato positivo, mostrando una nuova direzione per il team.

Jasmin Repesa debutta nel migliore dei modi come allenatore della Guerri Napoli vincendo la fondamentale sfida in chiave salvezza contro Treviso per 88-71. Con questa vittoria i partenopei si portano a tre vittorie di vantaggio sulla zona retrocessione ed è ad un passo dalla matematica permanenza nella categoria. Il cambio allenatore ha sicuramente dato nuova linfa ai giocatori della Guerri che hanno messo in campo una mentalità differente senza sciogliersi nei momenti di massima tensione in cui Treviso stava rientrando in partita. Nuova linfa soprattutto per Faggian e Caruso, quasi mai protagonisti con coach Magro, ma che oggi sono stati i migliori in campo per intensità su entrambi i lati del campo.🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Repesa cambia volto alla Guerri Napoli basket: vince e rigenera i giocatori Jasmin Repesa è il nuovo allenatore della Guerri NapoliJasmin Repesa è il nuovo head coach della Guerri Napoli dopo l’esonero di Alessandro Magro. Guerri Napoli, arriva Repesa: l’esperto croato per l’impresa playoffJasmin Repesa torna a guidare una squadra in Italia, prendendo le redini della Guerri di Napoli dopo l’esonero di Alessandro Magro.