In regione Lombardia, la composizione della maggioranza si mantiene stabile, mentre il capogruppo di Forza Italia ha inviato una lettera che ha portato alla convocazione dei capigruppo per discutere il rinnovo delle commissioni consiliari. La riunione è stata richiesta da FI e si concentrerà sulle modalità di rinnovo degli organi di lavoro del consiglio regionale. La decisione avviene in un momento di attenzione politica per gli equilibri interni alla maggioranza.

Milano – La lettera di Fabrizio Figini, capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale, sembra avere sortito un primo effetto: per il primo pomeriggio di martedì, infatti, è stata convocata al Pirellone una riunione dei capigruppo non solo per iniziare a discutere di come e quanto rinnovare le presidenze delle commissioni del Consiglio regionale ma anche per stabilire quante debbano essere, tra commissioni ordinarie, di inchiesta e speciali. Dieci giorni fa era stato proprio Figini a sollecitare Federico Romani, presidente dell’Aula, eletto nelle fila di Fratelli d’Italia, affinché provvedesse ad avviare l’iter e il confronto sul rinnovo. In quell’occasione Figini aveva sottolineato che “il tagliando“ delle presidenze di commissione è previsto dal regolamento d’Aula e che si era già abbondantemente in ritardo.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Regione Lombardia, gli equilibri in maggioranza. Romani (sollecitato da FI) convoca i capigruppo per il rinnovo delle commissioni

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