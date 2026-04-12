Regali pc e attrezzi da scasso in auto | denunciati due ladri seriali

Due uomini di 55 e 59 anni sono stati denunciati dai carabinieri di Gravina di Catania. Durante un controllo, sono stati trovati con regali, un computer e attrezzi da scasso all’interno delle loro auto. Gli oggetti sono stati sequestrati e i due sono stati portati in caserma. La polizia ha avviato ulteriori verifiche per accertare eventuali collegamenti con altri reati simili nella zona.

I carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Gravina di Catania hanno denunciato un 55enne ed un 59enne del posto. Impegnati in serata in un servizio di controllo del territorio, i militari di un equipaggio hanno selezionato una monovolume compatta in transito in via Turi Ferro. A.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Roma: sorpresi con attrezzi da scasso in auto in via Merulana, due denunciatiDue persone sono state denunciate nella tarda serata di ieri, precisamente intorno alle 22, dai carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di... Polizia blocca auto sospetta sull’autostrada: sequestrati alimenti e attrezzi da scasso. Due cittadini stranieri denunciatiDurante la perquisizione sono stati trovati numerosi generi alimentari di cui i due occupanti non potevano giustificarne la provenienza Nei giorni...