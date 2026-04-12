Giovedì alle 16 si terrà l'inaugurazione di un edificio ristrutturato a Ca’ Martino di Felina, che diventerà la nuova sede del Cto Labor. La struttura comunale è stata recentemente recuperata e riqualificata, offrendo uno spazio rinnovato destinato ai giovani del centro. L’evento segna il ritorno in una sede ristrutturata di un punto di riferimento per il progetto.

Una nuova casa per i ragazzi del Cto Labor. Giovedì alle 16 sarà inaugurata la struttura comunale rimessa a nuovo a Ca’ Martino di Felina. Sarà una vera e propria festa di comunità che vedrà il coinvolgimento delle associazioni di volontariato del paese, dei negozi locali – che hanno sostenuto convintamente l’organizzazione del buffet – e dei progetti che prenderanno vita insieme ai ragazzi del centro, cuore pulsante di nuove importanti e future attività. Cà Martino rinasce grazie a un investimento finanziato per 900mila euro nell’ambito del Pnrr – Next Generation Eu, e all’interno della Strategia nazionale per le aree interne. L’edificio, di proprietà comunale e già destinato in passato a funzioni socio-assistenziali, era stato danneggiato da un incendio nel 2020, per fortuna senza conseguenze per le persone che allora vi abitavano.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Recuperato l’edificio di Ca’ Martino. Una nuova casa per il Cto Labor

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