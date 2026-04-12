A Milano, un uomo di 90 anni ha stabilito un record mondiale nella maratona, completando la corsa in 4 ore, 30 minuti e 30 secondi. L’atleta, proveniente da Torino, ha corso l’intera distanza senza interruzioni, raggiungendo questo risultato durante l’evento organizzato nella città. La sua prestazione ha attirato l’attenzione di pubblico e media presenti alla maratona.

Il novantenne torinese Giuseppe Damato ha riscritto la storia dell’atletica mondiale durante la maratona di Milano, chiudendo la prova con un tempo di 4 ore, 30 minuti e 30 secondi. La prestazione dell’atleta piemontese abbatte il precedente primato per la categoria degli ultra novantenni, precedentemente registrato da Antonio Rao nella maratona di Roma del 2023 con un cronometro di 6 ore, 14 minuti e 44 secondi. La forza fisica di Damato non è frutto di una scelta improvvisa, ma l’evoluzione di una vita vissuta in costante movimento. Con un fisico asciutto che lo vede pesare 49 chili per un’altezza di 1 metro e 60, l’uomo ha gestito per lunghi anni una piccola impresa specializzata in parquet.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Record mondiale a Milano: il novantenne che corre in 4 ore e mezza

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