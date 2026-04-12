Real Grazzanise | l’Under 17 conquista Caserta tra sport e disciplina

La squadra Under 17 del Real Grazzanise ha vinto il titolo di campione provinciale di Caserta. La partita decisiva si è giocata recentemente e ha portato alla conquista del titolo. Questo risultato rappresenta un passo importante per il settore giovanile del club, che ha dimostrato impegno e determinazione nel corso della stagione. La vittoria è stata festeggiata dai giovani atleti e dai loro allenatori.

La squadra Under 17 del Real Grazzanise ha conquistato il titolo di campione provinciale di Caserta, segnando un traguardo fondamentale per il settore giovanile del club. Il successo, ottenuto in data 12 aprile 2026, non rappresenta solo un primato sportivo per la formazione guidata da Franco Fulco, ma certifica la validità di un progetto che coinvolge l’intera area della piana del basso Volturno e parte della provincia casertana. Un modello di gestione basato sulla disciplina e sul merito tecnico. Il trionfo della formazione giovanile della società presieduta da Agostino Parente nasce da una pianificazione strutturata che vede nel coordinamento tra il responsabile sportivo Gianfranco Parente e il dirigente Gerardo Gazzillo un pilastro fondamentale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Real Grazzanise: l’Under 17 conquista Caserta tra sport e disciplina Dove vedere Manchester City-Real Madrid, tutto lo sport in tv del 17 marzoMartedì 17 marzo 2026 sarà una giornata ricca di sport da vedere in tv e in streaming e tra i tanti appuntamenti l'attenzione di molti appassionati... Sport e divisa: Ottaviano Iuliano racconta tra emozioni e disciplina la vita dell’atleta militare.BIKE TODAY | Matteo Malucelli e il suo 2026… Battuto Milan in volata, ora il Giro d’Italia? Cosa significa davvero vivere tra pista e divisa? Quanto...