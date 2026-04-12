Rbr si prepara ad affrontare una partita decisiva contro Milano, considerata fondamentale per le ambizioni di stagione. L’allenatore dell’Urania ha definito l’incontro come una vera e propria finale, sottolineando l’importanza di ottenere una vittoria. Alla partita parteciperà anche la Dole, che mira a mantenere vivo il sogno playoff, cercando di sfruttare ogni opportunità per consolidare la propria posizione in classifica.

C’è l’Urania al Flaminio e la Dole non vuole lasciarsi scappare l’occasione di continuare la corsa playoff. Il cammino delle ultime tre giornate di campionato ormai è chiaro: con tre successi, i biancorossi si qualificherebbero direttamente alla postseason senza passare per i play-in. Ecco perché la partita di oggi con Milano è una di quelle da non sbagliare. I meneghini in settimana hanno rilasciato il capocannoniere del campionato, Kevion Taylor, e si sono fatte vive anche alcune sirene per Alessandro Gentile. La squadra è già salva e potrebbe ancora qualificarsi per i play-in. C’è il rischio di sottovalutare l’avversario? Sandro Dell’Agnello è categorico.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Rbr obbligata a vincere con Milano. Dell’Agnello: "Per noi è una finale"

Una stagione in 4 partite. Ancona obbligata a vincere. Sperando in passi falsi altruiQuattro turni per riconquistare la vetta, quattro partite che decideranno il campionato e in cui l’Ancona dovrà sempre vincere, sperando in un passo...

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