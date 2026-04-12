Ravezzani sul successo della Juve in casa dell’Atalanta | Finalmente i bianconeri vincono una partita dove hanno subito molto Un buon segno

Il giornalista ha commentato sui social la vittoria della Juventus contro l’Atalanta, sottolineando come questa sia stata una partita in cui i bianconeri hanno subito molto, ma sono comunque riusciti a portare a casa il risultato. La partita ha visto la squadra vincente dimostrare resistenza e capacità di gestire situazioni difficili, un elemento che ha attirato l’attenzione dell’osservatore. La vittoria rappresenta un risultato importante per la squadra in questa stagione.

di Francesco Spagnolo Ravezzani attraverso i propri canali social ha analizzato la vittoria della Juventus contro l’Atalanta mettendo in evidenza un aspetto particolare. Il percorso di crescita della nuova Juventus targata Luciano Spalletti continua a far discutere opinionisti e tifosi, specialmente dopo le ultime prestazioni che hanno mostrato un volto inedito della squadra bianconera. Se nelle prime uscite stagionali la critica aveva lodato il gioco ma lamentato la scarsa concretezza, l’ultimo successo contro l’Atalanta ha invertito totalmente il paradigma. Su questo cambiamento di rotta è intervenuto in modo lucido il giornalista Fabio Ravezzani, analizzando il momento della Vecchia Signora attraverso i suoi canali social.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Ravezzani sul successo della Juve in casa dell’Atalanta: «Finalmente i bianconeri vincono una partita dove hanno subito molto. Un buon segno» Leggi anche: Sabatini e la sua analisi di Atalanta Juve: «I bianconeri vincono e festeggiano il rinnovo di Spalletti. A Bergamo è successo questo» Palestra alla Juve, i bianconeri restano vigili sull’esterno italiano. Ma l’Atalanta e Palladino hanno un piano molto chiaro su di luidi Redazione JuventusNews24Palestra alla Juve, l’esterno resta un obiettivo di calciomercato dei bianconeri.