Ravenna marocchino sale su un tetto si denuda e lancia tegole in strada

Un uomo marocchino si è arrampicato su un tetto in una zona di Ravenna, si è denudato e ha iniziato a lanciare tegole sulla strada sottostante. L'intervento delle forze dell'ordine è durato circa due ore, durante le quali sono state adottate diverse strategie di mediazione. Alla fine, l’uomo è sceso dal tetto e ha collaborato con gli agenti, permettendo di mettere fine alla situazione.

RAVENNA, 12 APR – Attorno alle 23 di questa notte un uomo è salito sui tetti a ridosso del centro di Ravenna e, dopo essersi denudato, ha cominciato a scagliare tegole. Alla fine è stato bloccato dalle forze dell’ordine e sottoposto a Tso. Di origine magrebina, regolare e già seguito dal centro di salute mentale, è stato subito raggiunto da alcuni parenti. A lanciare l’allarme sono stati alcuni residenti: ma al loro arrivo, le Volanti della polizia non lo hanno trovato nel punto indicato. L’uomo è stato rintracciato poco dopo sul tetto di un’abitazione di via Fiume Montone Abbandonato all’angolo con via Tarlazzi dove, lanciando tegole in strada, stava mettendo in pericolo i passanti oltre che se stesso.🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Ravenna, marocchino sale su un tetto, si denuda e lancia tegole in strada Sale sul tetto seminudo e lancia tegole in strada, panico in centro a RavennaRavenna, 12 aprile 2026 - Caos nella tarda serata di ieri, sabato 11 aprile, in via Fiume Abbandonato, all'incrocio con via Tarlazzi, in centro a... Sale sul tetto seminudo e lancia tegole in strada, panico in centro. “Sembrava di essere in un film horror”Ravenna, 12 aprile 2026 - Caos nella tarda serata di ieri, sabato 11 aprile, in via Fiume Abbandonato, all'incrocio con via Tarlazzi, in centro a...