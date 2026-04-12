Durante la recente edizione del Rally Valli Biellesi – Memorial Umberto Drago, Antonino Margiotta e Alessandro Moretti hanno ottenuto una vittoria significativa. La gara si è conclusa con una performance che ha portato alla conquista del primo posto, lasciando alle spalle gli altri concorrenti. La competizione ha visto la partecipazione di numerosi equipaggi, tutti impegnati su percorsi impegnativi nelle zone delle Valli Biellesi.

La competizione automobilistica del Rally Valli Biellesi – Memorial Umberto Drago ha l’affermazione di Antonino Margiotta e Alessandro Moretti. La coppia, alla guida di una Fiat 1500 6C del 1935 con i colori del Classic Team, ha conquistato la vittoria assoluta del quarto round del Campionato Italiano, superando i concorrenti in una gara caratterizzata da un alto livello tecnico e dalla partecipazione di mezzi storici di grande valore. Il podio e le gerarchie della classifica assoluta. Il successo di Margiotta e Moretti si è inserito in un contesto di serrata lotta per i primi posizioni. A seguire il duo vincitore, Flavio Renna e Paolo Abalsamo hanno ottenuto il secondo posto assoluto a bordo di una Autobianchi A112 Elegant, chiudendo con un distacco di 11,18 penalità rispetto ai primi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rally Valli Biellesi: trionfo storico con la Fiat 6C del 1935

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