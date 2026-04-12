Rai1 trionfa | De Martino vola con Affari Tuoi batte Canale 5

Venerdì sera, Rai1 ha ottenuto i risultati più alti in termini di ascolti, grazie alla trasmissione ‘Dalla Strada al Palco’ che ha registrato 2 milioni di spettatori. La stessa rete ha visto anche il programma ‘Affari Tuoi’, condotto da un noto presentatore, che ha superato i risultati di Canale 5. Quest’ultimo canale ha trasmesso altri programmi, ma senza raggiungere le stesse performance.

La serata di venerdì ha Rai1 dominare la scena televisiva nazionale, grazie soprattutto al successo di ‘Dalla Strada al Palco’, che ha raccolto 2.977.000 spettatori con una quota di ascolto del 21%. Parallelamente, nell’access prime time, lo speciale di ‘Affari Tuoi’ condotto da Stefano De Martino ha trionfato raggiungendo 5.444.000 telespettatori e un massiccio 27,5% di share, superando ampiamente il concorrente di Canale 5, ‘La Ruota della Fortuna’, fermo a 4.507.000 spettatori e al 22,8%. Il primato della fiction sociale e il confronto tra i palinsesti. Le dinamiche degli ascolti di venerdì evidenziano una chiara preferenza per le narrazioni capaci di coniugare intrattenimento e impegno civile.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Rai1 trionfa: De Martino vola con Affari Tuoi, batte Canale 5 Ascolti TV di martedì 3 febbraio 2026: trionfa L’Invisibile su Rai1, Affari Tuoi vola in accessAscolti TV di venerdì 30 gennaio 2026: i dati Auditel mostrano la sfida tra Rai 1 e Canale 5 con il successo di “Colpa dei Sensi” La Ruota della... Leggi anche: Affari tuoi non va in onda stasera: Stefano De Martino si ferma, cambia la programmazione di Rai1