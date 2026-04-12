Rai Sport Domenica 12 Aprile - Programmazione telecronisti Parigi-Roubaix e eventi streaming

Domenica 12 aprile, Rai Sport trasmette diverse dirette e approfondimenti sportivi. La programmazione include eventi di ciclismo, tra cui la classica Parigi-Roubaix, e altre competizioni in streaming. La giornata prevede anche telecronisti dedicati e aggiornamenti sui principali risultati. La programmazione, ancora in fase di definizione, è visibile sui canali della Rai e sui servizi online della rete.

In vista del weekend, Domenica 12 Aprile 2026, Digital-News.it vi presenta la programmazione sportiva della Rai. Sui canali Rai e su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre, sul satellite 227 Sky, 21 Tivùsat) ampio spazio agli eventi sportivi nazionali e internazionali, con dirette, notiziari, rubriche e approfondimenti. Lo sport resta un pilastro della Rai, con una copertura che va dalle dirette alla narrazione approfondita degli eventi. Al centro c’è la Nazionale di calcio, seguita su Rai 1 da Alberto Rimedio, Lele Adani, Alessandro Antinelli e Andrea Stramaccioni, con la supervisione di Marco Lollobrigida. La Rai punta alla qualificazione ai Mondiali 2026 dopo le mancate partecipazioni del 2018 e 2022.🔗 Leggi su Digital-news.it © Digital-news.it - Rai Sport Domenica 12 Aprile - Programmazione, telecronisti, Parigi-Roubaix e eventi streaming Leggi anche: Rai Sport Domenica 5 Aprile - Guida alla programmazione, telecronisti, eventi live e streaming Rai Sport Domenica 29 Marzo - Guida alla programmazione, telecronisti, eventi live e streamingDalla finale scudetto femminile di rugby ai quarti di Superlega, su Rai Sport gli eventi chiave della giornata sportiva.