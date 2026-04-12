A Ragusa un uomo che ha riscontrato sangue occulto in tre analisi durante un programma di prevenzione deve attendere una colonscopia di approfondimento prevista per il 12 febbraio 2027. La lunga attesa solleva preoccupazioni sulla tempestività degli interventi diagnostici, considerando i risultati degli esami che hanno indicato la presenza di sangue nascosto. La situazione evidenzia le criticità nel sistema sanitario locale nel gestire le liste di attesa per procedure diagnostiche importanti.

Un uomo di Ragusa si trova davanti a un bivio drammatico: dopo aver riscontrato la presenza di sangue occulto tramite tre prelievi effettuati durante un programma di prevenzione, la colonscopia necessaria per approfondire il sospetto oncologico gli è stata prenotata per il 12 febbraio 2027. La richiesta, firmata dal medico curante il 17 marzo scorso con l’indicazione di un esame da compiere entro dieci giorni, si è scontrata con le disponibilità del Cup dell’Asp di Ragusa, che ha proposto una data ad oltre undici mesi di distanza. Il cortocircuito tra segnalazione clinica e disponibilità delle agende. La vicenda si è snodata con una rapidità preoccupante nel passaggio dalla diagnosi alla scoperta del blocco burocratico.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ragusa, allarme salute: colonscopia urgente rimandata al 2027

L’esame è urgente, ma prima data utile è nel febbraio 2027. La denuncia di un paziente di RagusaDalla diagnosi alla cura, ma con un’attesa che rischia di compromettere tutto il percorso di prevenzione.

“L’esame è urgente, ma prima data utile è nel febbraio 2027”. La denuncia di un paziente di Ragusa. Ma l’Asl: “Non era percorso di screening”Dalla diagnosi alla cura, ma con un’attesa che rischia di compromettere tutto il percorso di prevenzione.