Ragazzino di 14 anni in scooter travolge e uccide un anziano sulle strisce pedonali Il giovane è grave e sotto choc

Un ragazzino di 14 anni in scooter ha investito un uomo di una certa età mentre attraversava sulle strisce pedonali. L’incidente è avvenuto nella serata di sabato 11 aprile in un comune della provincia. Le forze dell’ordine sono intervenute sul posto e hanno soccorso l’anziano, che è stato trasportato in ospedale in condizioni critiche. Il giovane è stato trovato in stato di choc e si trova in gravissime condizioni.

ROMANO D'EZZELINO - Un ragazzino di 14 anni ha travolto e ucciso un anziano sulle strisce pedonali ieri sera, sabato 11 aprile. Il giovanissimo era in sella al suo scooter quando ha investito l'uomo che, stando alle prime informazioni, stava attraversando la strada. La vittima è un anziano di 85 anni che è morto sul colpo. Il ragazzino, residente in un comune del Trevigiano, è stato accompagnato al Pronto soccorso in gravi condizioni e sotto choc.🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Ragazzino di 14 anni in scooter travolge e uccide un anziano sulle strisce pedonali. Il giovane è grave e sotto choc Ragazzino di 12 anni travolto da un’auto sulle strisce pedonali: è gravissimoUn 12enne è stato travolto da un'auto mentre attraversava sulle strisce pedonali a Caprino Bergamasco (Bergamo).