Ragazza di 19 anni sbranata dal cane in casa tragedia in Inghilterra | Era abituato a dormire sul suo letto

Una ragazza di 19 anni è stata trovata vittima di un grave attacco da parte del cane di famiglia in una casa dell'Essex. Sul posto sono intervenuti polizia e servizi di emergenza medica, ma le ferite riportate sono risultate fatali. La famiglia si trova ora a gestire il dolore di questa tragedia che si è consumata all’interno della propria abitazione.

La tragedia nell’abitazione di famiglia nell’Essex dove sono accorsi la polizia e i servizi di emergenza medica, ma per la ragazza purtroppo non c’è stato nulla da fare. Secondo i parenti il cane era abituato a stare con lei dormendo anche nel letto.🔗 Leggi su Fanpage.it Cane azzanna e uccide neonata di 3 mesi in casa, polizia interviene e lo uccide sul posto: tragedia in InghilterraIl dramma dell'abitazione di famiglia nel Nord Yorkshire dove la Polizia ha ucciso sul posto uno dei cani di famiglia trovati in giardino mentre un... Perché il cane vuole dormire nel letto con teSe vi è mai capitato di entrare in camera da letto e trovare il vostro cane comodamente disteso sul letto, sapete bene di cosa stiamo parlando.