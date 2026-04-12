Rafael Jódar si presenta ai tornei sulla terra battuta in Spagna con una posizione nella Top 100 e una vittoria recente a Marrakech. Nonostante il successo, ha dichiarato di voler mantenere un atteggiamento umile e non lasciare che il titolo cambi il suo approccio. La sua presenza nel circuito si fa notare in modo crescente, anche grazie ai risultati ottenuti nelle ultime settimane.

Non si aspettava probabilmente di arrivare a questo punto dell’anno già in ottima posizione. Rafael Jodar si presenta all’inizio dei tornei spagnoli sulla terra battuta con l’ingresso nella Top 100 e la vittoria del titolo a Marrakech. Il giovane tennista madrileno è arrivato a Barcellona animato dalla voglia di far bene nel torneo catalano e nel Media Day ha rilasciato diverse dichiarazioni interessanti L’arrivo nella città catalana e le ottime sensazioni sull’accoglienza ricevuta: “ Fin dal momento in cui sono arrivato, sono rimasto molto sorpreso dalla cordialità di tutti. Questa cordialità è sempre stata una delle cose che mi colpisce maggiormente nel contesto di questo torneo “.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Rafael Jódar: “Il titolo di Marrakech non mi cambierà. Continuerò ad essere umile come sempre”

ATP Marrakech 2026, Rafael Jodar in semifinale, sorpresa TrungellitiFinisce negli archivi questa giornata di incontri valida per l’ATP 250 di Marrakech.

Pronostico e quote Rafael Jodar – Camilo Ugo Carabelli, semifinale Marrakech 04-04-2026Rafael Jodar e Camilo Ugo Carabelli saranno i protagonisti nella seconda seminale che inizierà dopo la fine del match tra Darderi e Trungelliti.