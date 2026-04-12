rachel kushner utopie controllate

Poco prima di morire nel settembre del 2024, all’età di novant’anni, Fredric Jameson aveva scritto una lettera alla scrittrice statunitense Rachel Kushner per complimentarsi del suo ultimo romanzo, intitolato Il lago. La lettera si inserisce nel contesto di un rapporto tra due autori di spicco nel panorama letterario, con Jameson che aveva dedicato parole di apprezzamento a Kushner prima della sua scomparsa.

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