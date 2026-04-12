. Qual è il cast di Racconto di una notte? La serie con protagonista Burak Deniz, già noto al pubblico italiano per aver preso parte alla serie “Another Love”, va in onda in prima serata su Canale 5 ogni domenica dal 12 aprile 2026. La serie, che in Turchia è stata trasmessa divisa in trentacinque episodi, ciascuno lungo più di due ore, in Italia sarà frammentata in oltre cento appuntamenti più brevi e si suppone, dunque, che accompagnerà il pubblico ben oltre la stagione primaverile. Ma vediamo il cast completo. Burak Deniz, il protagonista maschile di Racconto di una notte, è uno dei volti più noti della serialità turca, amatissimo nel suo Paese e ormai molto conosciuto anche in Europa e nei paesi dove sono stati trasmessi i film e le serie televisive in cui figura.🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Racconto di una notte: il cast (attori e personaggi) della serie turca

Racconto di una notte, la nuova serie turca di Canale 5: data di uscita, cast e trama della dizi con Burak DenizIl palinsesto di Canale 5 continua a puntare sulle produzioni turche, ormai diventate un appuntamento fisso per il pubblico italiano.

Racconto di una notte è la nuova serie turca di Canale 5: trama, cast e quando in TVUna nuova soap turca si prepara a debuttare nel pomeriggio di Canale 5: Racconto di una notte (titolo originale Bir Gece Masal?) arriverà...

Racconto di una notte - La nuova serie turca che potrebbe conquistare Canale 5