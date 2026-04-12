Raccolta di fondi per Pina | Era nel cuore delle persone

È stata avviata una raccolta di fondi dedicata alla lotta contro i tumori in memoria di Pina Miraglia, una dipendente della cooperativa Zoe scomparsa all’età di 60 anni all’inizio dell’anno. La campagna si propone di sostenere iniziative legate alla prevenzione e alla ricerca, e ha coinvolto numerosi cittadini che hanno partecipato con donazioni e attività di sensibilizzazione. Pina Miraglia era molto amata nel suo ambiente di lavoro e tra i conoscenti.

Una raccolta fondi per la lotta contro i tumori in ricordo di Pina Miraglia, dipendente della cooperativa Zoe scomparsa a soli 60 anni ad inizio anno. " Grazie al contributo di tanti colleghi, amici ed estimatori – racconta Francesca Mariani, funzionaria comunale – sono stati raccolti ben 1740 euro a favore della Fondazione IEO Monzino Istituto Europeo Oncologico di Milano, l’ospedale che ha curato e seguito Pina fino all’ultimo". Alla donazione, promossa da Graziella Bonaguidi, presidente della cooperativa Zoe, hanno contribuito una cinquantina di persone: colleghi dei servizi culturali, dipendenti comunali, amici. Tutti quelli che hanno partecipato hanno voluto manifestare la stima e l’affetto di chi ha avuto la fortuna di conoscerla e apprezzarla.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Raccolta di fondi per Pina: "Era nel cuore delle persone" Il cuore viola batte per Lorenzo, dal Valdarno una raccolta fondi per farlo tornare a camminare“Il calcio, e in particolare il tifo per la Fiorentina, dimostra ancora una volta di poter essere molto più di una passione sportiva: diventa un...