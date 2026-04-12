Quindicenne in bici contro un’auto | grave

Un quindicenne è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto questa mattina. Secondo la ricostruzione, il giovane stava pedalando in bicicletta lungo una strada cittadina quando si è scontrato con un'auto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno trasportato il ragazzo in ospedale. La polizia sta ascoltando testimoni e verificando le cause dell’incidente.

Stava pedalando felice e spensierato. Come nei primi giorni di primavera fanno tutti i ragazzi della sua età, che salgono in sella alle loro biciclette per godere del tiepido sole. E vedendo la discesa che stava per arrivare lungo il suo percorso, probabilmente il sorriso è diventato ancora più evidente. Ma quella gioia è stata improvvisamente interrotta perché, per cause e responsabilità ancora tutte da chiarire, il quindicenne che guidava la bici si è schiantato contro un’auto che stava passando in quel momento ed è stato trasportato con urgenza in condizioni gravissime all’ ospedale Maggiore di Bologna. È successo ieri poco dopo le 13, in via Belvedere.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Quindicenne in bici contro un’auto: grave Auto contro bici, grave anziano portato a TorretteUn grave incidente si è verificato ieri mattina attorno alle 8 nell’incrocio tra via Stadio e Campo Boario. Leggi anche: Incidente a Galliate, auto contro bici in via Trieste: grave il ciclista INCIDENTE CON FUGA | #IGAC 45