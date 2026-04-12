Il titolo della pagina richiama una celebre aria del Rigoletto, interpretata dal Duca di Mantova, che esprime un atteggiamento disinvolto nei confronti dei legami con le donne. La frase “Questa o quella per me pari sono” riflette il carattere spavaldo del personaggio, che preferisce vivere il momento senza troppe considerazioni. La citazione evidenzia come l’opera teatrale utilizzi il canto per esprimere sentimenti e atteggiamenti del protagonista.

Il titolo di questa pagina è preso dall’aria che canta il Duca di Mantova nel Rigoletto, volendo far sapere come la pensasse dei legami con le donne. Solo però che vuole introdurre ben altre situazioni.La maggior parte dei governi non si è ancora ripresa dalla decisione becera di Trump di imporre dazi devastanti sulle esportazioni verso gli USA. Essi stanno apportando vere e proprie ferite profonde per le vicende economiche in generale.Come se tale scossone non fosse stato bastevole da solo a scombussolare programmi e piani dell’ Umanità, oltre che nel breve periodo, anche in quello medio lungo, altri cavalli di Frisia stanno scalpitando dietro l’angolo.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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“Questa è ipocrisia”. Sanremo, Carlo Conti criticato per quella parole alla moglieLa finale di Sanremo 2026 è scivolata via tra musica, ospiti e momenti destinati a far discutere.

Questa o quella per me pari sono