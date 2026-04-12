Un nuovo progetto artistico si propone di esplorare temi legati alla migrazione, all’identità e alla memoria attraverso un’opera che combina elementi di teatro, cinema di finzione e documentario. Il lavoro, realizzato con un approccio corale, utilizza linguaggi diversi per raccontare storie di persone spesso invisibili, creando un ponte tra diverse forme espressive. La produzione mira a coinvolgere il pubblico in un dialogo sui confini e sulle appartenenze.

Un’opera dalla parte degli ultimi, corale, poetica e politica assieme, che abbatte i confini fra teatro, cinema di finzione e documentario per parlare di migrazione, identità, memoria, linguaggi e orizzonti. Soprattutto per narrare il Sud, il nostro, e tutti i Sud del mondo. «Il mare nascosto», primo lungometraggio di Luca Calvetta, in sala dopo l’anteprima all’ Ischia Film Festival 2024, si può definire un film di incontri: tra luoghi e culture, tra uomini in dialogo fra loro e con se stessi. Ma anche un’opera in dialettica con altri prodotti culturali, che nelle diverse tappe del tour di presentazione – grande successo in tutta Italia, con sold-out nelle date di Napoli, Roma e Pisa – dialoga con altre arti, altri artisti, altri lavori dalle tematiche simili, per una riflessione congiunta.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Quel «mare nascosto» che appartiene a tutti noi

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