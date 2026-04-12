A Quartu S. Elena, il centrodestra si prepara a tentare di riprendere il controllo del governo cittadino. La coalizione comprende forze nazionali, regionali e liste civiche, tutte unite nella volontà di ottenere il sostegno degli elettori alle prossime elezioni comunali. La situazione politica locale si concentra su questa alleanza, che mira a cambiare la guida amministrativa della città.

Il centrodestra punta a riconquistare il governo di Quartu S. Elena con una coalizione che unisce forze nazionali, regionali e liste civiche. Durante l’assemblea generale di Alleanza Sardegna, Porcu ha delineato la strategia per le elezioni amministrative previste per il 7 e l’8 giugno, proponendo un modello di gestione volto a superare lo stato di stasi in cui versa la terza città della Sardegna. Riconnessione urbana e nuovi equilibri politici. La proposta politica di Porcu, esponente di Fdi, si concentra sulla necessità di rianimare il cuore storico del comune e, contemporaneamente, di stabilire un legame diretto con i quartieri periferici. L’obiettivo dichiarato è evitare la creazione di disparità tra i residenti, garantendo un’attenzione omogenea a tutta la cittadinanza.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Quartu S. Elena: la sfida del centrodestra per sbloccare la città

Quartu: Porcu, ex assessore ambiente, è il candidato del centrodestraIl centrodestra ha ufficialmente designato Marco Porcu come il candidato sindaco per le prossime elezioni amministrative a Quartu Sant’Elena.

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