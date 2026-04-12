Sabato, i dodici quartieri di Cesena si uniranno in una raccolta di beni di prima necessità dedicata alle persone in difficoltà, in collaborazione con il Comune. Si tratta di un'iniziativa che si ripete ogni anno e coinvolge attivamente la comunità locale. Durante la giornata, verranno raccolti cibo e pannolini, con l’obiettivo di sostenere chi si trova in condizioni di bisogno nei quartieri della città.

Un gesto di comunità e attenzione verso chi si trova in difficoltà che si ripete anno dopo anno. Sabato i dodici quartieri di Cesena, in collaborazione con il Comune, proporranno nuovamente una raccolta straordinaria di beni di prima necessità. L’iniziativa dalle 9 alle 18, coinvolgerà tutto il territorio comunale allo scopo di sostenere le famiglie più fragili attraverso la donazione di prodotti essenziali. I cittadini sono invitati a contribuire donando generi alimentari a lunga conservazione e prodotti per la cura della persona e della casa. In particolare, si raccolgono: olio di oliva, zucchero, caffè, biscotti, tonno e carne in scatola, legumi in scatola, pasta, riso, farina e latte a lunga conservazione.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Quartieri in campo per i poveri. Raccolta di cibo e pannolini

Fusini: colombe Lilt trasformate in cibo per i poveri di GrossetoGabriele Fusini, imprenditore e sindaco di Magliano in Toscana, ha acquistato le colombe solidali della Lilt per sostenere la prevenzione oncologica.

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