Quaranta persone evacuate da Corenno verso Dervio e Dorio

Sabato a Corenno Plinio di Dervio si è svolta un’esercitazione di Protezione civile che ha coinvolto quaranta persone. L’evento ha previsto l’evacuazione del borgo verso Dervio e Dorio, con un sistema di coordinamento tra le squadre di soccorso. La simulazione ha permesso di testare le procedure di emergenza e di mobilitazione, evidenziando la capacità di intervento delle squadre coinvolte.