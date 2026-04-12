Quaranta persone evacuate da Corenno verso Dervio e Dorio
Sabato a Corenno Plinio di Dervio si è svolta un’esercitazione di Protezione civile che ha coinvolto quaranta persone. L’evento ha previsto l’evacuazione del borgo verso Dervio e Dorio, con un sistema di coordinamento tra le squadre di soccorso. La simulazione ha permesso di testare le procedure di emergenza e di mobilitazione, evidenziando la capacità di intervento delle squadre coinvolte.
Un grande successo di organizzazione e funzionalità. Si è svolta sabato a Corenno Plinio di Dervio un'importante esercitazione di Protezione civile che ha trasformato il borgo in un laboratorio di efficienza operativa. L'iniziativa ha portato sul campo un centinaio di soccorritori e volontari che.🔗 Leggi su Leccotoday.it
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