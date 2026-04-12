Quaranta persone evacuate da Corenno verso Dervio e Dorio

Sabato a Corenno Plinio di Dervio si è svolta un'esercitazione di Protezione civile che ha coinvolto circa quaranta persone. L’evento ha visto l’evacuazione del borgo e il trasferimento verso Dervio e Dorio, con l’obiettivo di testare le procedure di emergenza. La prova si è svolta in modo ordinato, mettendo in mostra una buona organizzazione e un funzionamento efficace delle squadre coinvolte.

Un successo di organizzazione e funzionalità. Si è svolta sabato a Corenno Plinio di Dervio un'importante esercitazione di Protezione civile che ha trasformato il borgo in un laboratorio di efficienza operativa. L'iniziativa ha portato sul campo un centinaio di soccorritori e volontari che, con.🔗 Leggi su Leccotoday.it Leggi anche: Frana Niscemi, la collina scende verso la piana di Gela. Ciciliano: «Situazione critica». Evacuate 1500 persone, case non recuperabili