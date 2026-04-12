Quanto dice di noi il caso di Bergamo | il 13enne che accoltella e l’idea che gli altri non contano

Un episodio avvenuto a Bergamo ha visto un ragazzino di 13 anni ferire con un coltello un’insegnante. L’episodio ha attirato l’attenzione su comportamenti violenti tra i giovanissimi e sulla percezione di insensibilità che sembra caratterizzare alcuni adolescenti. La vicenda mette in discussione il rapporto tra minori e ambiente sociale, sollevando interrogativi sulla gestione e il controllo delle situazioni di disagio tra i giovani.

Senza rendersene conto, il tredicenne che ha accoltellato la sua insegnante a Bergamo ha scritto il manifesto della nostra epoca, ha riassunto in poche battute il lato oscuro della nostra società. E che va al di là della solita questione dei social e della tecnodipendenza. Quello che è accaduto non è un semplice fatto di cronaca, ma è un sintomo di un modo diffuso di intendere la vita. In quattro frasi, probabilmente copiate, il ragazzino sintetizza bene la sindrome che affligge il nostro tempo. Eccole, in sintesi: «Non posso più vivere una vita così. Una vita piena di ingiustizia, mancanza di rispetto e banalità. Ucciderò la mia insegnante di francese.🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Quanto dice di noi il caso di Bergamo: il 13enne che accoltella e l’idea che “gli altri non contano” Gramellini sulla vicenda della professoressa accoltellata da un 13enne: "Caso estremo, ma ci dice qualcosa che riguarda tutti""I ragazzi non hanno più la capacità di esprimere con delle parole quello che provano, un problema che riguarda anche noi adulti", ha detto il... Leggi anche: Ecco perché il FattoQuotidiano non pubblicherà il video del 13enne che accoltella la professoressa