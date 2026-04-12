Quanti soldi guadagna Wout van Aert con la vittoria alla Roubaix? Montepremi minimal e Pogacar alle spalle

Wout van Aert ha vinto la Parigi-Roubaix 2026, una delle corse più prestigiose del ciclismo. La gara si è conclusa con lui in testa, dopo aver dominato le fasi in pavé e aver mantenuto il vantaggio su Tadej Pogacar, che si era presentato come uno dei favoriti. La vittoria ha portato a van Aert un premio in denaro, anche se si tratta di un importo minimo rispetto ad altri eventi del calendario.

Wout van Aert si è regalato la giornata di gloria sognata per tutta la carriera, vincendo con pieno merito la Parigi-Roubaix 2026 dopo aver corso da assoluto protagonista su tutti i settori in pavé ed essere riuscito a limitare la classe indiscussa di Tadej Pogacar. Il belga non ha concesso nemmeno un metro al fuoriclasse sloveno ed è riuscito a batterlo al Velodromo, regalandosi la seconda Classica della carriera dopo il sigillo alla Milano-Sanremo 2020. L’alfiere del Team Visma Lease a Bike si è tolto la nomea di eterno piazzato, limitando il dominatore del ciclismo mondiale, il quale inseguiva il sogno del primo sigillo all’Inferno del Nord e la possibilità di vincere tutte le Monumento nella stessa stagione (impresa mai riuscita nella storia del pedale).🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Quanti soldi guadagna Wout van Aert con la vittoria alla Roubaix? Montepremi minimal e Pogacar alle spalle Quanti soldi guadagna Tadej Pogacar con la vittoria alle Strade Bianche? Assegno minimal per una perla d’autoreTadej Pogacar ha attaccato in maniera perentoria quando mancavano ottanta chilometri al traguardo, ha fatto il vuoto in un tratto di sterrato... Quanti soldi guadagna Tadej Pogacar per la vittoria alla Milano-Sanremo? Montepremi, stipendio annuo e sponsor: tutte le cifreTadej Pogacar ha vinto la Milano-Sanremo 2026, prima Classica Monumento della stagione che ha vissuto su una sceneggiatura davvero imprevedibile e...