Dopo aver vinto la finale di Montecarlo, Jannik Sinner si prende nuovamente la vetta del ranking mondiale di tennis. L’azzurro sarà in campo già dalla prossima settimana, dopo aver concluso un periodo di pausa. Nel frattempo, il rivale spagnolo ha già ripreso gli allenamenti, pronto a tornare in gara nei prossimi tornei. La stagione prosegue con diverse competizioni previste nei prossimi giorni.

Jannik Sinner è tornato numero 1 del mondo: l’azzurro ha vinto la finale di Montecarlo e da domani sarà nuovamente in vetta al ranking mondiale, almeno per una settimana. L’italiano, infatti, non è padrone del proprio destino: la settimana prossima lo spagnolo Carlos Alcaraz sarà in campo a Barcellona ed in caso di vittoria del torneo tornerà in testa alla classifica per una manciata di punti. La prossima settimana, invece, Jannik Sinner riposerà: questa sarà l’unica, sostanziale, differenza nel calendario dei due sulla terra battuta europea. Al momento, infatti, entrambi risultano iscritti a Madrid ed a Roma, poi senza ulteriori tornei entrambi dovrebbero spostarsi direttamente al Roland Garros.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Quando torna Jannik Sinner? Settimana di stacco e prossimi tornei. Alcaraz subito in campo

Quando torna Jannik Sinner? Il calendario dei prossimi tornei fino a Parigi. C’è un’incognitaNon avrà molti giorni a disposizione Jannik Sinner per tirare il fiato dopo aver compiuto un’autentica impresa.

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