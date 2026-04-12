A partire da aprile 2026, l'Inps ha pubblicato il calendario con le date di accredito dell'Assegno unico. Le pensioni e i bonus collegati vengono versati secondo un programma stabilito, che include anche eventuali variazioni per il pagamento di aprile. Le date precise sono consultabili sul sito ufficiale dell'ente previdenziale, offrendo indicazioni chiare sui giorni dedicati all'accredito.

Quando pagano l'Assegno unico ad aprile 2026? Consulta le date dell'accredito nel calendario dell'Inps. L’ Assegno Unico Universale viene pagato anche ad aprile 2026 secondo il calendario fissato dall’INPS. Per i nuclei familiari che già percepiscono la prestazione e non hanno subito variazioni, l’accredito è previsto nelle giornate di lunedì 20 e martedì 21 aprile 2026. Calendario dei pagamenti di aprile 2026 Per le prestazioni già in corso di godimento e senza modifiche nella situazione del nucleo familiare, dell’ISEE o delle coordinate di pagamento, l’Assegno Unico sarà accreditato il 20 e 21 aprile 2026. Per le nuove domande, il pagamento della prima rata viene effettuato di norma nell’ultima settimana del mese successivo a quello di presentazione della richiesta.🔗 Leggi su Feedpress.me

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Pagamenti INPS Gennaio 2026: ecco le date per tutti i sussidi!