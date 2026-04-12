Quando a Monza si vendevano i tram a 15 lire al chilo | la storia

A Monza, in passato, i tram venivano venduti a 15 lire al chilo. Questo episodio segnò la fine della prima linea urbana della città, una linea che aveva aperto i battenti quasi nello stesso periodo in cui si verificò il regicidio. La vendita dei tram rappresentò un momento di transizione per il trasporto pubblico locale, che portò alla chiusura di una delle prime linee ferroviarie urbane.

C'è stato un momento della storia in cui a Monza si vendevamo tram a 15 lire al chilo. Dicendo addio per sempre alla prima linea urbana della città che aveva visto la nascita quasi in contemporanea con il regicidio. Ovvero quando si dava inizio all'elettrificazione della tramvia Milano-Monza.🔗 Leggi su Monzatoday.it

“Quando l’abbiamo vista era esausta e incapace di camminare, aveva un chilo di pelo addosso”: la storia di Dolly, una cagnolina salvata dall’incuria e dalla solitudineUn uomo ha soccorso la cagnolina per strada, portandola in un rifugio per animali in difficoltà.

La storia di Brody, il cane gigante abbandonato in un rifugio: pasa 66 chili, è alto più di 1,80 metri e mangia un chilo di crocchette al giornoIl cane era stato affidato dalla precedente famiglia a un rifugio perché non potevano più prendersene cura.