Il presidente russo ha comunicato all'omologo iraniano la disponibilità a collaborare nelle iniziative di mediazione per favorire un accordo di pace in Medio Oriente. La conversazione si è svolta tra i due leader senza ulteriori dettagli su eventuali azioni concrete o accordi specifici. La notizia arriva in un momento di crescente attenzione internazionale sulla stabilità nella regione.

Il presidente russo Vladimir Putin ha detto all'omologo iraniano Masoud Pezeshkian di essere pronto a contribuire agli sforzi di mediazione per raggiungere la pace in Medio Oriente. Lo ha reso noto il Cremlino. "Vladimir Putin ha sottolineato la sua disponibilità a facilitare ulteriormente la ricerca di una soluzione politica e diplomatica al conflitto e a mediare gli sforzi per raggiungere una pace giusta e duratura in Medio Oriente", ha affermato il Cremlino nel suo comunicato stampa sulla telefonata.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Putin a Pezeshkian, 'pronto a contribuire agli sforzi di pace'

Ucraina, Zelensky: “Pronto a incontrare Putin, pace possibile prima di autunno”(Adnkronos) – Volodymyr Zelensky ha dichiarato di essere pronto a incontrare Vladimir Putin e di fare qualsiasi cosa per raggiungere la pace.

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