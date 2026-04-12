La Puglia si appresta a partecipare alla Paper Week, una manifestazione dedicata all’arte del riciclo della carta. Domani mattina, presso il liceo artistico De Nittis-Pascali di Bari, si svolgerà un laboratorio di rilegatura artigianale. Oltre all’evento nel capoluogo, sono previste diverse iniziative che coinvolgono varie località della regione, tutte con l’obiettivo di valorizzare il riutilizzo dei materiali cartacei.

Dall’imminente appuntamento al liceo artistico De Nittis-Pascali di Bari, dove domani mattina si terrà un laboratorio di rilegatura artigianale, fino alle iniziative diffuse su tutto il territorio pugliese, la Puglia si prepara a diventare protagonista della Paper Week. Tra il 13 e il 19 aprile, infatti, la regione ospiterà una serie di eventi volti a promuovere il recupero dei materiali cellulosici, coinvolgendo scuole, designer, associazioni e realtà culturali in un percorso che punta alla valorizzazione del riciclo di carta e cartone. L’arte del recupero tra manualità e tradizione locale. Il cuore pulsante delle attività bar?e batterà domani, 13 aprile, dalle ore 8:00 alle 12:00, presso la sede del liceo artistico De Nittis-Pascali.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Puglia protagonista della Paper Week: l’arte del riciclo prende vita

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