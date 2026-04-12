Pubblicato il nuovo bando Erasmus+ Princi | Orgogliosa di aver sostenuto aumento delle risorse

È stato pubblicato un nuovo bando Erasmus+ dalla commissione europea, con l’obiettivo di promuovere la formazione avanzata e di migliorare la competitività dell’Unione europea. Il ministro ha dichiarato di essere orgogliosa di aver contribuito all’aumento delle risorse disponibili per questo programma. La misura mira anche a incentivare la permanenza dei giovani talenti all’interno dell’Unione.

La commissione europea ha pubblicato il nuovo avviso Erasmus+, intervento volto a sostenere la formazione avanzata, rafforzare la competitività dell’Unione europea e incentivare la permanenza dei talenti. A sottolinearne l'importanza è l’eurodeputata calabrese Giusi Princi, componente della.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Pubblicato il bando Erasmus 2026 dell'Università di PisaPisa, 9 febbraio 2026 - È online il bando Erasmus 2026 dell’Università di Pisa, un’opportunità concreta per le studentesse e gli studenti che... Erasmus+ 2026: pubblicato il bando per l’innovazione educativaErasmus+, pubblicato il bando 2026 per i progetti pilota sulle politiche educative europee È stato ufficialmente pubblicato il bando Erasmus+ 2026...