Psichiatra sotto accusa | il piano per sfilare 1,3 milioni a un manager

Una famiglia ha intentato una causa negli Stati Uniti contro una psichiatra, accusandola di aver manipolato un ex manager della finanza con fragilità mentale. Secondo le accuse, la professionista avrebbe sottratto 1,3 milioni di dollari dalla sua disponibilità. La denuncia si basa su presunte azioni di inganno e approfittamento nei confronti dell’uomo, coinvolto in un procedimento legale volto a recuperare la somma sottratta.

La famiglia di un ex manager della finanza ha avviato una causa civile negli Stati Uniti contro una rinomata psichiatra, accusandola di aver manipolato un uomo fragile per sottrargli 1,3 milioni di dollari. Frank Watrous Hamilton III, veterano del settore finanziario di Wall Street, sarebbe stato indotto a trasferire ingenti somme alla docente Maria Karayiorgou per l’acquisto di una proprietà ad Atene, poco prima della sua scomparsa avvenuta nel gennaio 2025. La dinamica tra vulnerabilità e gestione patrimoniale. Il nucleo della controversia legale ruota attorno al rapporto instauratosi tra il settantaduenne Hamilton III e la docente emerita della Columbia University, Karayiorgou, tra il 2021 e il 2022.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Psichiatra sotto accusa: il piano per sfilare 1,3 milioni a un manager Autostrada Bergamo-Treviglio: il piano da 600 milioni sotto accusaIl dibattito sulla viabilità dell’area tra Bergamo e Treviglio si è riacceso con forza venerdì 10 aprile presso l’auditorium Aldo Moro, dove il... De Bruyne sotto accusa, il rendimento non convince: “Sei milioni? Diamoli a McTominay”Kevin De Bruyne è tornato in campo domo mesi di recupero a causa di un brutto infortunio.