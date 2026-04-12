Pronto soccorso in affanno | A Pordenone una situazione di emergenza La giunta Fedriga se ne deve andare

Il pronto socorso di Pordenone è al centro di una crisi che si aggrava di giorno in giorno. Recentemente sono stati segnalati disservizi che testimoniano un problema strutturale e di funzionamento. La situazione ha portato a richieste di dimissioni della giunta regionale, accusata di non aver affrontato adeguatamente le criticità del sistema sanitario locale. La situazione si presenta come uno dei casi più gravi degli ultimi tempi nella regione.