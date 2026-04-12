La partita tra Mainz e Friburgo si disputerà domenica, valevole per la ventinovesima giornata di Bundesliga. L'incontro sarà trasmesso in diretta televisiva e le formazioni probabilmente vedranno alcune variazioni rispetto alle ultime uscite. Entrambe le squadre sono concentrate anche sulla prossima sfida di coppa, che potrebbe influenzare le scelte in vista di questa partita di campionato.

Mainz-Friburgo è una partita valida per la ventinovesima giornata di Bundesliga e si gioca domenica: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Nove risultati utili di fila permettono al Mainz di essere sereno in classifica. Tra le altre cose, le ultime cinque partite, comprese quelle europee, hanno regalato altrettante vittorie. Momento magico. Così come possiamo considerare positivo anche quello del Friburgo, che ha vinto tre a zero contro il Celta Vigo mettendo una seria ipoteca alla semifinale europea. Evidente che questa partita tra due squadre che al campionato hanno comunque poco da chiedere – anzi nulla, oseremmo dire – sarà molto...🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Mainz-Friburgo: il pensiero è alla Coppa

Pronostico Burnley-Tottenham: il pensiero è alla prossima settimanaBurnley-Tottenham è una partita della ventitreesima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 16: diretta tv, probabili formazioni,...

Mainz 05-Friburgo (domenica 12 aprile 2026 ore 19:30): formazioni, quote, pronosticiMainz 05 e Friburgo hanno contribuito a rendere eccellente la settimana europea delle squadre tedesche, e si affrontano quest’oggi a chiudere il...