Pronostico Lione-Lorient | nove giornate dopo il sorriso

Domenica si giocherà la partita tra Lione e Lorient, valida per la ventinovesima giornata di Ligue 1. La sfida sarà trasmessa in diretta televisiva e le due squadre arriveranno con alcune variazioni nelle probabili formazioni. Si tratta di un incontro che segue nove giornate dall'ultima vittoria del Lione, e le statistiche relative ai precedenti incontri sono disponibili per analizzare le possibili strategie.

Lione-Lorient è una partita della ventinovesima giornata di Ligue 1 e si gioca domenica: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico. Era ipotizzabile che il Lione, dopo una striscia di 16 vittorie di fila pagasse dazio dello sforzo fatto per buona parte della stagione. Ma nessuno ipotizzava che la squadra di Fonseca si potesse inceppare in questo modo, con 9 partite senza vittorie. Fortunatamente il campionato francese è ancora aperto, e il Lione ha ancora delle possibilità di rimanere in corsa per la Champions League, a patto batti il Lorient nella gara in programma domenica sera. Nelle ultime cinque gli ospiti hanno vinto solamente una volta, tre punti bastevoli per essere sicuri della permanenza in Ligue 1.🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostico Lione-Lorient: nove giornate dopo il sorriso Pronostico Lione-Paris FC: a Fonseca torna il sorrisoLione-Paris FC è una partita della venticinquesima giornata di Ligue 1 e si gioca domenica: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni,... Pronostico Bologna-Parma: tre mesi dopo il sorrisoBologna-Parma è una partita della ventiquattresima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 12:30: statistiche, notizie, probabili formazioni,...