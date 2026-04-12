Alle ore 15:00 si svolgerà la finale del torneo di Monte Carlo tra Carlos Alcaraz e Jannik Sinner. La partita, che si gioca su un campo in terra battuta, rappresenta un momento cruciale per entrambi i tennisti, poiché potrebbe determinare chi occuperà la prima posizione della classifica mondiale. La sfida è molto attesa da appassionati e addetti ai lavori, con pronostici e quote già disponibili prima dell’inizio del match.

Carlos Alcaraz e Jannik Sinner, alle ore 15:00, daranno vita a una sfida che va aldilà dell’importanza della conquista di un titolo Masters 1000, che per loro è relativa, perché determinerà anche chi sarà il numero uno del mondo. Lo spagnolo ha raggiunto la sua seconda finale consecutiva al Country Club eliminando in semifinale l’idolo. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Pronostico e quote Carlos Alcaraz – Jannik Sinner, Finale Monte Carlo 12-04-2026

Pronostico e quote Carlos Alcaraz – Sebastian Baez, Monte Carlo 07-04-2026Carlos Alcaraz e Sebastian Baez scenderanno in campo dopo Matteo Berrettini, che aprirà le danze sul “Ranieri III” contro Bautista-Agust, e Jannik...

Pronostico e quote Ugo Humbert – Jannik Sinner, Monte Carlo 07-04-2026Ugo Humbert e Jannik Sinner inizieranno la loro sfida sul campo intitolato a Ranieri III dopo la fine di quella tra Berrettini e Bautista-Agut che...