La partita tra Como e Inter si disputa domenica alle 20:45, valida per la trentatreesima giornata di Serie A. Si tratta di una sfida con molte attese, con le formazioni che scenderanno in campo con diversi obiettivi. Sono disponibili statistiche, notizie sulle probabili formazioni, informazioni sulla diretta tv e streaming. La gara rappresenta un momento importante per entrambe le squadre in questa fase del campionato.

Como-Inter è una partita della trentaduesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. Per la terza volta in stagione assisteremo ad una sfida tra Como e Inter. E non sarà l’ultima, visto che tra poco più di una settimana gli uomini di Cesc Fabregas e quelli di Cristian Chivu si ritroveranno di fronte nella semifinale di ritorno di Coppa Italia (l’andata, lo scorso marzo, è terminata 0-0 con le due squadre che si sono annullate). In riva al lago va in scena il secondo big match di questo turno di Serie A, forse ancora più interessante di Atalanta-Juventus, perché in ballo ci sono scudetto e qualificazione alla prossima Champions League.🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Como-Inter: altra partita a scacchi e posta in palio altissima

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