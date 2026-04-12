Pronostici di oggi 13 aprile | Manchester United – Leeds e Fiorentina – Lazio

Oggi 13 aprile si svolgono due partite di calcio tra Manchester United e Leeds, e tra Fiorentina e Lazio. Gli appassionati seguono con attenzione queste sfide, che si disputano in campionati diversi e coinvolgono squadre di rilievo nazionali. Le due gare sono in programma in orari distinti e attirano l’interesse di tifosi e analisti sportivi, pronti a valutare le possibili strategie e risultati.

Eccoci dunque al riepilogo dei pronostici di oggi 13 aprile. Manchester United – Leeds e Fiorentina – Lazio, con i Viola che puntano ad uscire definitamente dal tunnel, spiccano nel programma di un bel “Monday Night” che prevede anche Levante – Getafe oltre ai campionati di Svezia, Turchia e Romania. Domani tornano le coppe europee.. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Pronostici di oggi 13 aprile: Manchester United – Leeds e Fiorentina – Lazio Manchester United-Leeds (lunedì 13 aprile 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronosticiIl Manchester United è vicino a tornare in Champions League mentre la salvezza del Leeds è certamente possibile ma c’è ancora del lavoro da da fare... Fiorentina-Lazio (lunedì 13 aprile 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronosticiLa sfida del Franchi tra Fiorentina e Lazio si gioca lunedì e chiude la 32esima giornata di Serie A. FOOTBALL PREDICTIONS TODAY | Premier League | LaLiga | Serie A, #football #footballpredictions