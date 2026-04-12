Pronostici Celta Vigo-Real Oviedo | tatticismi e poche occasioni da ambo le parti

Domani si svolge la partita tra Celta Vigo e Real Oviedo al stadio Balaidos, con le due squadre che si preparano a sfidarsi in una gara caratterizzata da molti aspetti tattici e poche occasioni da rete da entrambe le parti. La partita si preannuncia equilibrata e orientata alla fase difensiva, con le formazioni che cercano di controllare il ritmo e limitare gli spazi agli avversari.

Al Balaidos, insomma, si affrontano due squadre che, alla luce dei rispettivi periodi di forma e delle proiezioni di classifica, non possono permettersi passi falsi. Certo, il 3-0 subito per mano del Friburgo potrebbe avere delle conseguenze tangibili per il morale dei padroni di casa che vogliono preparare il ritorno dei quarti di finale di Europa League con più leggerezza da un punto di vista psicologico. Anche per questo Giraldez non appare intenzionato a toccare in pianta stabile l’undici tipo con Duran, Jutglà e Swedberg in attacco, pronti a creare non pochi grattacapi ad Escandell. Come già anticipato, se non proprio l’ultima chance, quella contro il Celta Vigo potrebbe rivelarsi un autentico punto di non ritorno per il Real Oviedo che nelle ultime tre uscite ufficiali ha raccolto sei punti.🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostici Celta Vigo-Real Oviedo: tatticismi e poche occasioni da ambo le parti Celta Vigo-Oviedo (domenica 12 aprile 2026 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici. Scegliamo la vittoria internaIl sogno europeo del Celta Vigo è vicinissimo a terminare: i galiziani sono crollati in maniera abbastanza sorprendente a Friburgo, nei quarti di... Celta Vigo-Oviedo (domenica 12 aprile 2026 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici. I galiziani ricevono l’ultima in classificaIl sogno europeo del Celta Vigo è vicinissimo a terminare: i galiziani sono crollati in maniera abbastanza sorprendente a Friburgo, nei quarti di...