Progetto Montagna al via da Pavullo la prima paziente collegata da casa con lo specialista endocrinologo

È iniziato il progetto Montagna con la prima telemedicina. Recentemente, una donna di 58 anni di Pavullo ha partecipato a una visita endocrinologica a distanza, collegandosi da casa con uno specialista. Questa iniziativa fa parte delle azioni previste dal Progetto Salute della Montagna, che mira a migliorare l'accesso alle cure attraverso la telemedicina. La sessione si è svolta con successo e rappresenta un primo esempio delle nuove modalità di diagnosi e consulto.

Hanno preso il via le azioni di sviluppo della telemedicina previste dal Progetto Salute della Montagna: è stata eseguita nei giorni scorsi la prima televisita endocrinologica, con una paziente di 58 anni residente a Pavullo, che si è collegata direttamente da casa con gli specialisti della.🔗 Leggi su Modenatoday.it Leggi anche: Pazienti al pronto soccorso seguiti da casa con un'app, al via dall'Ingrassia un progetto sperimentale